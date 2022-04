Festival du film de l’OMS : la Polynésie sélectionnée

Sélectionné parmi les 1 027 vidéos du monde entier dans le cadre du festival du film de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans la catégorie “Meilleure santé et bien-être”, “Théorie versus réalité” est un court-métrage de près de 5 minutes qui relate le quotidien des soignants de première ligne au fenua. “Avec peu de moyens, très rapidement pour respecter les délais, j’ai tout réalisé en 10 jours : écriture du scénario, filmer, monter, réaliser les sous-titres et la voix off et associer la musique qui collait avec l’histoire. Finalement, c’est ce qui a donné cette vidéo” explique taote Nané.

Pour réaliser son court-métrage, taote Nané a mobilisé sa famille et ses amis. À l’instar de Céline Bégué, infirmière d’éducation thérapeutique, qui a participé au tournage en tant que figurante : “Je suis fière de faire partie de cette vidéo. Je pense qu’elle peut toucher des personnels de santé et des patients. Elle peut toucher pas mal de monde… Il y a de l’entraide et de la solidarité et par la parole, on fait passer pas mal de choses. C’est un territoire où l’oralité est importante”.

La fiction polynésienne révèle le revers du quotidien de nos taote.

La finale du festival aura lieu le 15 mai (à suivre sur la chaine de l’OMS), et les lauréats remporteront 10 000 dollars (environ 1.1 million de Fcfp). En 2021, trois candidates ont été récompensés.