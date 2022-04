Fervente défenseure de l’agriculture bio en Polynésie, Heia Teina est décédée

Elle était bien connue dans le secteur de l’agriculture : Heia Teina est décédée d’une embolie pulmonaire hier mardi, à 48 ans, après un long combat contre le cancer, indique son fils sur les réseaux sociaux.

Proche de la terre, fille d’agriculteurs puis agricultrice à son tour, Heia Teina était vice-présidente de la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire, aux côtés de Thomas Moutame. Egalement présidente de l’association SPG Bio Fetia, elle prônait l’agriculture biologique et le retour à une alimentation locale et plus saine. Heia Teina œuvrait aussi pour sa commune, Papara, où elle a été adjointe au maire.

Une veillée est prévue ce mercredi soir à son domicile familiale, à Papara PK40,5, côté montagne, quartier Otcenasek, à partir de 18h00. “Elle s’est toujours donnée à fond dans ce qu’elle faisait et avec beaucoup d’amour”, écrit son fils.