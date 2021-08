Fermeture de tous les bâtiments de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers jours en août

Devant l’explosion de l’épidémie due au variant Delta et la saturation des structures médicales du fenua, le conseil d’administration (aussi appelé Conseil National au sein de l’Église) de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours s’est réuni mardi 10 aout afin de décider de la manière de participer plus activement à la lutte contre la propagation du variant Delta.

Les décisions prises sont fondées sur les exhortations de Russell M. Nelson, Président de l’Église qui a déclaré :

• “Faites votre possible pour réduire le nombre de cas de COVID dans votre région.”

• “Recevoir le vaccin aujourd’hui fait partie de nos efforts personnels pour être de bons citoyens du monde et aider à éliminer la COVID-19 dans le monde.”

Le conseil d’administration invite chacun à agir en citoyen responsable, et a donc décidé la mise en place des mesures suivantes :

• La fermeture de tous les bâtiments de l’Église pendant tout le mois d’août avec effet immédiat.

• Pour le culte le dimanche, l’organisation de la Sainte Cène dans les familles à compter du dimanche 15 août

• L’exhortation à suivre humblement l’exemple inspiré de Président Russell M. Nelson, médecin et prophète, à se faire vacciner et à ne pas se laisser influencer par les informations erronées relayées par les réseaux sociaux.

• Le maintien des réunions des dirigeants de pieux (équivalent du diocèse), paroisses, organisations, séminaires et instituts, y compris le service pastoral, en utilisant la nouvelle technologie uniquement. Aucune réunion en présentiel pendant tout le mois d’août.

• Le maintien du contact avec les membres afin de soutenir leur foi : envoyer au moins un message inspirant chaque semaine (ou chaque jour) aux membres par la nouvelle technologie pour les aider à rester connectés au Seigneur

• Le respect strict et rigoureux des gestes barrières : port du masque et distanciation physique. Évitez tout contact avec les autres même pour se saluer.

Le Conseil d’administration appelle également tout le monde y compris les personnes qui n’appartiennent pas à la religion, à participer à une journée de jeûne et de prière du samedi 14 aout au dimanche 15 août.