Fenuaverse : les entreprises du fenua font leur entrée dans le métavers

La notion de Web 3 peut encore sembler floue pour beaucoup. Evolution du Web 2.0 que nous utilisons aujourd’hui, le Web 3 inclut les technologies de la blockchain : NFT (Non fongible Token), cryptomonnaies… Pour tenter de démocratiser le Web 3 et ses applications en Polynésie, un nouveau métavers est en phase de création.

Cet univers virtuel dans lequel il est possible d’interagir, a été baptisé Fenuaverse. “Ce métavers est un métavers hybride, c’est-à-dire qu’il va permettre de mettre en valeur des projets purement Web 3 comme la crypto, la blockchain, le gaming, la finance décentralisée, mais aussi permettre aux acteurs de l’économie traditionnelle d’avoir un environnement bac à sable où ils vont pouvoir s’habituer en douceur à la technologie Web 3”, explique Temoana Dodin, artiste et ambassadeur du projet.

Air Moana, une compagnie aérienne polynésienne dans le métavers…

Des acteurs économiques déjà investis dans le projet Fenuaverse… À l’image de la nouvelle compagnie aérienne inter-îles, Air Moana. Elle fera son entrée dans le métavers polynésien d’ici l’année prochaine. Il sera possible d’acheter des billets, de visiter virtuellement les locaux ou encore de rencontrer les membres de la compagnie… “Nous rentrons dans le métavers très prochainement” confirme Raitini Rey, directeur général, sans en révéler davantage.

On retrouvera également d’autres entreprises telle que QuoWatt, une start up française qui propose un système de recharge de voitures électriques fonctionnant sur un réseau blockchain.

Dans ce métavers made in fenua, il sera possible d’échanger des NFT ou de visiter des reconstitutions de batiments publics…“On va retrouver des lieux qu’on connait déjà. Par exemple, on a le phare de la Pointe vénus ou encore la mairie de Papeete qui sont déjà modélisés et prêts à être visités. Et on va retrouver d’autres lieux publics de Tahiti et des îles.”

Autre possibilité offerte par la technologie de la blockchain : il sera possible d’acquérir des terrains virtuels, de les acheter, les louer, les revendre, comme cela se fait sur d’autres plateformes. L’année dernière, l’enseigne Carrefour a par exemple fait l’acquisition d’une parcelle dans le métavers The Sandbox. Aujourd’hui, l’entreprise recrute même virtuellement…

Le Fenuaverse, comme d’autres métavers, appartiendra donc réellement si l’on peut dire, à ses utilisateurs.

Mais si l’aspect économique est important, ses créateurs expliquent vouloir également promouvoir la Polynésie, sa culture, ses artistes, et soutenir des associations du fenua. Une fondation, DinoVox, aura ainsi son siège virtuel dans Fenuaverse. “DinoVox a deux thématiques : le soutien à l’art et aux artistes et l’accompagnement et le soutien technique aux associations. Concrètement, on pourra faire des levées de fonds au travers de ventes de NFT, explique Temoana Dodin. La vente de ces NFT pourra permettre de soutenir financièrement une association.”

Les premiers visiteurs du Fenuaverse sont attendus pour la fin de l’année 2024. Le Fenuaverse sera officiellement présenté lors de la seconde édition du PICS (Polynesian islands crypto summit) donc les dates n’ont pas encore été dévoilées…

D’autres métavers polynésiens sont déjà opérationnels ou en cours de création : le métavers du Lycée hôtelier consacré aux métiers du tourisme, ou encore Ocean’s club.

Découvrez les premières images du Fenuaverse ce samedi dans la rubrique Tech Zone du journal en français dès 18h30