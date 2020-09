Fenuaresident.pf : des offres promo tout au long de l’année

C’est la première du genre en Polynésie : une plateforme e-tourisme entièrement dédiée à la promotion du secteur et réservée uniquement aux résidents du fenua.

Créée en 2015 par Sandrine-Ardouin Terooatea au travers de la start-up Fenua Diffusion et lauréate du DigiContest 2018, cet outil de promotion rassemble plus de 200 partenaires touristiques. « Pour les hébergements, on a beaucoup de pensions de famille, des villas à louer, mais aussi des hôtels. On a énormément d’activités : du quad, du jet, de la randonnée, des excursions, de la plongée etc. Et depuis quelque temps, nous avons les restaurants, c’était réclamé par les titulaires des pass » explique la directrice et fondatrice de Fenuaresident.pf.

Les promotions sur les séjours et les activités varient de -20 à -60%, et des offres sont disponibles tout au long de l’année. « On a 2 pass différents : le pass standard valable de 1 à 3 personnes, pour 12 000 Fcfp/an et le pass Big Family pour 15 000 Fcfp/an » précise Sandrine-Ardouin Terooatea.

Des pass Fenuaresident seront disponible au 20ème salon Made in Fenua qui se tiendra du 1er au 4 octobre, place To’ata.