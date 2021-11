Fenua Wellness : le premier annuaire web du bien-être en Polynésie

Bien être, beauté et forme : le site Internet et divisé en trois grandes catégories, regroupant des professionnels de Tahiti mais aussi des îles. “Par exemple, dans le secteur forme, il y a des salles de musculation, des salles de sport… En beauté il peut y avoir des coiffeurs, bars à ongles… et en bien-être des massages. (…) On a du shiatsu aussi. Il y a un peu de tout.” Une description de l’entreprise est affichée, son numéro de téléphone, adresse mail, mais aussi le plan d’accès et parfois même les tarifs.

C’est en cherchant des cours d’aquabike que l’idée lui est venue… “Avec des amies, au départ on voulait faire du sport. On voulait faire de l’aquabike. On a regardé, on a cherché partout et on ne trouvait pas. J’habite Punaauia. Il me semblait qu’il y avait quelque chose à Paea. Aujourd’hui il y a toujours une pancarte mais en fait la société n’existe plus depuis au moins 5 ans, raconte Pascale. Ensuite on m’a dit qu’il y en avait dans un hôtel. J’y suis allée mais on m’a dit qu’il étaient partis dans un autre hôtel. (…) Après on cherchait un coach sportif avec les copines. Où trouver ? Et les avis ? On regardait à gauche à droite… Même sur les réseaux quelqu’un demandait dans Allô qui sait quoi, là où tout le monde va, où trouver un coiffeur. Tout le monde donnait son avis (…) Je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose.”

Diplômée dans le domaine du tourisme, Pascale a travaillé durant plus de 10 ans dans ce secteur et celui du bien-être. Elle destine sa plateforme Fenua Wellness avant tout aux Polynésiens bien sûr, mais elle espère aussi un jour, attirer des touristes… “Je me suis dit que la Polynésie pouvait être une destination bien-être sur le long terme.”

La plateforme attire déjà des internautes de l’étranger. Plus tard, les touristes pourraient réserver non seulement leur séjour dans les îles mais aussi un massage, une séance de coaching ou encore, pourquoi pas, un rendez-vous pour une manucure.

Une vingtaine de prestataires sont déjà enregistrés sur Fenua Wellness. Les créatrices du site proposent plusieurs options aux professionnels : un référencement simple et gratuit sur la plateforme ou des packages payants leur permettant de bénéficier de services supplémentaires : “communication, marketing, on met en avant leur activité via notre réseau.”