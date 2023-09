Fenua Market : la plateforme de vente en ligne 100 % locale est opérationnelle

Développée par Fare Rata, en partenariat avec la CCISM et l’Océanienne des Services Bancaires (OSB), la plateforme Fenua Market (fenuamarket.pf) se veut être une sorte d’Amazon version polynésienne. Une solution digitale d’e-commerce pour mettre en relation acheteurs et vendeurs locaux, et ainsi donner l’opportunité à ces derniers de proposer leurs produits à l’international.

« Grâce à son interface conviviale et intuitive, les vendeurs auront la possibilité de gérer entièrement leur boutique en ligne, de mettre en avant leurs produits de manière attractive, et d’entretenir des relations commerciales étroites avec leurs clients. Par ailleurs, les entreprises présentes sur Fenua Market peuvent bénéficier d’un accompagnement à la vente en ligne et à l’utilisation de la plateforme au travers de formations initiées par la CCISM », indique un communiqué de la Chambre de Commerce.

Celle-ci précise que l’une « des caractéristiques distinctives de Fenua Market réside dans sa capacité à faciliter le processus d’expédition ». « Les vendeurs pourront générer des étiquettes préaffranchies pour leurs colis, simplifiant ainsi le colisage et l’expédition de leurs marchandises au travers des services de Fare Rata. Cette fonctionnalité permettra d’optimiser la chaîne logistique pour une expérience fluide tant pour les vendeurs que pour les acheteurs ».