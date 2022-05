Fenua lockers : un service de consigne à bagages qui fait travailler les commerçants du fenua

Moana Pugibet s’est lancé dans l’entrepreneuriat il y a déjà quelques années. Père de famille, il décide en 2016 de quitter un emploi de salarié pour un travail lui permettant de passer plus de temps avec ses enfants. “Je bossais pour une filiale de la banque Socredo. J’ai décidé de démissionner pour voir mes enfants grandir. (…) J’ai commencé par un projet de car wash sans eau. Je me déplaçais et j’allais laver les voitures”. Il propose ensuite des visites virtuelles pour les agences immobilières. Puis, pendant le confinement, il revient à sa passion, la photographie, dont il vit aujourd’hui. Parallèlement, il débute un projet dans le domaine du tourisme.

Son souhait : améliorer l’expérience touristique en Polynésie. Pour cela, Moana a décidé de lancer un service de consigne à bagages. La particularité ? Le jeune entrepreneur n’a pas de local dédié. Il travaille avec des commerçants du fenua. “Ils deviennent partenaires. Ils jouent le jeu en gardant des valises, s’ils ont de l’espace suffisant. Ils touchent une commission sur les réservations. En plus ça leur permet d’avoir du trafic touristique dans leurs boutiques.”

Du côté des utilisateurs du service, il suffit de se rendre sur le site Internet de Fenua Lockers, pour trouver l’endroit le plus proche et y déposer sa valise. “S’ils ont besoin d’aller à Moorea par exemple, ils peuvent repérer un commerce partenaire proche de la gare et pareil pour l’aéroport. Ils ont juste à réserver en ligne. Le paiement se fait en ligne aussi. Une fois qu’ils ont payé, que la réservation est faite, ils arrivent sur place à la boutique, ils présentent leur mail de confirmation et le reste, c’est l’employé de la boutique qui s’en charge.”

Un scellé avec un numéro unique est posé sur le bagage pour garantir une sécurité et permettre l’identification de la valise.

Un scellé avec un numéro unique est posé sur le bagage pour garantir une sécurité et permettre l'identification de la valise. Crédit : Tahiti Nui télévision

Moana souhaite aujourd’hui faire connaitre son service auprès des acteurs du Tourisme. “Ça permettrait par exemple aux hôtels, aux pensions de famille, aux airbnb de pouvoir donner une réponse quand un touriste leur demande où déposer leurs valises quand ils veulent faire un dernier shopping au marché ou passer une journée à Moorea par exemple.” Un service de consigne à bagages existait déjà à l’aéroport, mais il a fermé.

En 2019 déjà, le projet de Moana avait été lauréat d’un concours dans le domaine du tourisme. Cette année, il a fait partie de la promotion de l’incubateur de start up Prism. Son projet est désormais lancé mais Moana déborde d’idées pour le faire évoluer. À suivre donc…