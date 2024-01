Félix Vilchez père et fils offrent un récital à la clinique Paofai

Le piano du hall de la clinique Paofai a résonné dans tout l’immeuble, ce jeudi après-midi. Félix Vilchez junior et senior, virtuoses du fenua, se sont prêtés au jeu du 4 mains, à deux sur le piano mis à la disposition des malades par la clinique. Une initiative qui a captivé les curieux, venus en nombre assister au « récital de l’épiphanie » joué par le duo.

L’instrument avait été donné par les practiciens juste avant la pandémie de covid, en 2020. Il n’a été ressorti des placards qu’un an et demi plus tard. Patients, proches, débutants et confirmés sont libres d’en jouer. « Il était temps de le dépoussiérer, sourit le directeur général de la polyclinique Paofai Claude Drago. Hier, un jeune garçon de dix ans est venu jouer avec sa maman, qui l’accompagnait au chant, c’était magnifique » .

C’est la première fois que la clinique invite des artistes d’envergure à jouer dans ses locaux. Au vu de l’enthousiasme des spectateurs, l’idée pourrait être reconduite.