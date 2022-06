Faux comptes, fake news… Pris pour cible, Edouard Fritch appelle à la vigilance

Edouard Fritch souhaite mettre en garde les internautes et les inviter à la plus grande prudence vis-à-vis de ces pratiques condamnables. Les démarches nécessaires ont été entamées auprès de Facebook pour signaler ces pratiques et demander de fermer ces faux comptes. Le Président n’exclut pas de saisir le Procureur de la République si ces pratiques malhonnêtes et diffamantes devaient continuer de prospérer.

“Il faut croire que le Président fait peur à ses détracteurs au point qu’ils ne reculent devant aucun moyen pour tenter de le discréditer et manipuler l’opinion publique” indique la présidence dans un communiqué. Si la politique est un combat, tous les coups ne sont pas permis. La présidence appelle donc les citoyens à faire preuve de discernement et à ne pas croire, ni partager ces informations malveillantes véhiculées sur les réseaux sociaux par des personnes sans scrupules utilisant des méthodes malhonnêtes et condamnables.”

Pour rappel, le site internet officiel de la présidence permet à chacun de vérifier l’existence ou non de telles informations.