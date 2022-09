Fare Bambini : une école maternelle Montessori à Raiatea

L’école Fare Bambini a ouvert ses portes le 11 aout dernier à Raiatea. L’établissement est agréé par l’Éducation nationale. Il peut accueillir jusqu’à 15 enfants pour l’année scolaire. Les enfants de 2 ans et demi à 6 ans apprennent selon la méthode Montessori aujourd’hui répandue à travers le monde. “C’est une école où l’enfant évolue et grandit à son rythme. Il va avoir des besoins particuliers pour développer son langage, l’écriture, la lecture, les mathématiques, la vie pratique… Et en fonction de ses besoins, c’est l’enfant qui va choisir ce qu’il veut faire. Je suis là juste pour le guider, lui faire une présentation, et observer ce qu’il se passe. (…) L’enfant me montre ce dont il a besoin et moi, je réponds à ses besoins via le matériel qui est scientifiquement prouvé et permet à l’enfant de développer toutes ses capacités d’apprendre. On apprend à l’enfant à devenir un adulte en répétant et en manipulant ses gestes” explique Marine Graux, monitrice Montessori.

La pédagogie Montessori s’appuie sur les mécanismes naturels de l’apprentissage chez l’enfant. Dans une classe unique, tous niveaux confondus, les bambins évoluent ensemble ou seuls selon leurs besoins, comme dans la vraie vie.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

“Je voulais vraiment que les enfants aient une école adaptée à leur développement. C’est une école Montessori, mais c’est aussi une école multiculturelle. (…) C’est un projet de plus d’un an et demi qui a demandé beaucoup de travail et qui en demande encore, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle” déclare Aurore Del Pia, fondatrice de l’école Fare Bambini Montessori.

En plus d’apprendre à lire, écrire et compter, les enfants suivent des cours de reo maohi, de permaculture, et des cours d’anglais avec Charlotte : “Je parle exclusivement en anglais avec les enfants. Je lis des livres, on fait des comptines en anglais… Les enfants répondent en général en français, mais ils comprennent de plus en plus l’anglais”.