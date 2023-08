Fakarava : coupure électrique générale, le point sur la situation

C’est le dysfonctionnement d’un transformateur qui a plongé les habitants de Fakarava dans le noir complet il y a huit jours. Un diagnostic établi par deux techniciens d’EDT dépêchés sur place samedi soir. Des spécialistes qui ont relancé 2 des 3 groupes électrogènes de la centrale.

En moins de 24h, 70% de l’atoll était de nouveau alimenté. Pour combler les 30% restants, la mairie a installé deux groupes électrogènes de secours sur des points stratégiques. Une solution provisoire qui permettra de tenir les jours à venir :

« Nous avons trouvé une self équivalente sur Tahiti, c’est donc une self d’occasion que nous avons, explique Moana, technicien EDT. C’est un moyen de dépanner en attendant que la commune fasse l’achat d’une nouvelle self qui arriverait de métropole. Et aujourd’hui, on le sait, tout ce qui arrive de métropole met à peu près 3 à 4 mois pour arriver, c’est un petit peu présomptueux de dire que ça allait arriver au bout de 3 semaines.«

Sur Fakarava, les coupures électriques sont fréquentes, mais rares sont celles d’une telle envergure. Une situation exceptionnelle donc, qui a mis à mal toute l’île. Si la commune est responsable du réseau électrique, elle pointe du doigt un réel manque de réactivité de la part des autorités :

Etienne Maro, maire de l’atoll, estime que « le Pays et l’État n’ont pas vraiment aidé. J’ai couru, j’ai fait des audiences avec l’État et le Pays… Eh ben, ils ne sont pas là ».

Une situation qui a provoqué un ras-le-bol général chez les habitants, livrés à eux-mêmes. Certains déplorent un manque de communication de la part de la commune.

Si la situation semble s’être améliorée sur une partie de l’ile, les habitants doivent encore prendre leur mal en patience. Tous espèrent un retour à la normale le plus rapidement possible, et avec des solutions pérennes.