Face cachée : des sujets tabu dans l’objectif des étudiants de l’Isepp

Les scènes, le scripte, tout a été pensé et réalisé par des jeunes. Des étudiants de l’Isepp qui ont projeté leur film vendredi soir. Une avant-première de Face cachée et d’un documentaire sur les coulisses du tournage.

« On a régulièrement eu des productions visuelles mais sous une approche fiction c’est une première donc nous sommes ravis qu’ils aient choisi cette approche là, se réjouit Hélène Duran, enseignante responsable du projet Face cachée. Ça donne un réel projet d’envergure avec un impact qui sera fort. »

29 étudiants ont travaillé sur ce projet. Un travail pluridisciplinaire qui a duré 7 mois avec une caméra qui s’est promenée un peu partout sous la responsabilité d’une étudiante, Mahana Dexter : « La Face cachée c’était montrer toutes ces choses dont on ne parle pas. On a abordé thématiques qui sont la précarité, l’environnement, la santé mentale et la pression sociale. En tant qu’étudiants on a utilisé notre propre point de vue pour mettre en lumière toutes ces choses qu’on ne voit pas au quotidien mais que les gens vivent quand même. »

Cette fiction et le documentaire de Face cachée seront diffusés sur TNTV. Ils compteront également comme projet de fin d’étude pour ces réalisateurs en herbe.