Fa’arapa, une cale de mise à l’eau de Papenoo

Le Président Edouard Fritch, accompagné du ministre de l’Économie et des finances, Yvonnick Raffin, et le ministre des Grands travaux, René Temeharo, a inauguré en fin de matinée, aux côtés du maire Henri Flohr, de son conseil municipal, et de l’association des pêcheurs de la commune, la cale de mise à l’eau dénommée "Fa’arapa" situé au pk 19,50 à Papenoo dans la commune de Hitia’a o te Ra.