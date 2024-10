Faa’a, premier aéroport des Outre-mer à utiliser des passages automatisés à reconnaissance faciale

Optimiser le temps de passage et assurer un niveau de sécurité et de sureté supplémentaire, c’est l’objectif des Parafes : ces passages automatisés rapides aux frontières extérieurs. Seul 20 à 25 secondes suffisent pour être contrôlé.

Selon François Pinotie, directeur informatique d’ADT, Faa’a « est le premier aéroport des Outre-mer à l’avoir. Ça participe à la modernisation de l’aéroport et surtout à une vision de Polynésie qui se veut moderne et innovante. Toutes les personnes qui ont un passeport biométrique vont le poser sur un lecteur, ce lecteur va lire les données, il va y avoir des échanges avec les bases qui sont présentes en Europe de manière à ce qu’on puisse identifier la personne. Il y aura une autorisation d’entrée et ensuite une visualisation de la personne par caméra ; un contrôle du visage, un contrôle du passeport et le système dira oui ou dira non. »

Ces bornes placées à l’embarquement des vols internationaux représentent un investissement de 100 millions et devraient être opérationnelles d’ici peu.

Du côté des vols domestiques, depuis le début de l’année, plus de 643 000 passagers sont passés par l’aéroport. Pour fluidifier ce flux et améliorer le trafic, la salle d’embarquement domestique va être rénovée et une nouvelle porte d’embarquement sera construite à horizon 2026.

Il y a également du nouveau côté piste. Avec la poursuite d’activité d’Air Moana et l’arrivée de Motu Link, la plateforme prévoit 4 places de parking supplémentaires pour les ATR. Soit un total de 11 emplacements.

« En effet, on va créer deux taxiways pour permettre de dégager de la capacité pour avoir plus de parking avion pour les ATR en particulier, donc pour pouvoir mieux satisfaire, annonce Gwenvael Rosin-Hardy, directeur d’Aéroport de Tahiti. Nous, on avance, on continue de montrer qu’on fait le travail, qu’on essaie d’être un bon exploitant au service du pays, de nos clients, des compagnies. Voilà, c’est notre feuille de route et on essaie d’avancer pour les deux prochaines années. Puis comme on l’a vu, avec des trafics qui sont encore à la hausse l’année dernière et un peu à la hausse cette année. »

L’ensemble des investissements de modernisation et d’embellissement pour 2024 – 2025 s’élèvent à 5.6 milliards. Dans cette enveloppe, 1.3 milliard est dédié aux aérodromes de Raiatea, Bora Bora et Rangiroa.