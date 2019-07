Faa’a lance le paiement des redevances municipales par carte bancaire

Après plus d’un an et demi d’attente, la mairie de Faa’a est enfin dotée d’un terminal de paiement électronique (T.P.E). Le projet d’innover et de moderniser le guichet unique, centre d’accueil de la population date de 2015. Le terminal peut accepter toutes les cartes de crédit (locales et VISA) sauf l’American Express.

Désormais, les administrés de la commune peuvent donc payer leurs redevances municipales avec leur carte bancaire, une simplification considérable pour eux.

Les discussions pour obtenir ce nouvel outil ont été longues. Heimana Bessert, chef du service facturation, taxe et recouvrement de la mairie, a œuvré pour ce nouveau dispositif : “Il a fallu travailler en collaboration avec le Trésor Public, qui est le comptable de la commune, et donc, à partir de là, on a demandé une dérogation qui est partie au ministère des finances à Paris qui nous a autorisé à ouvrir un compte bancaire dans une banque privée. Puis on a pu contacter les banques privées, les sonder, voir laquelle pouvait nous proposer un tarif intéressant etc.”.

Le maire de Faa’a, Oscar Temaru, a tenu a rappeler que les redevances rémunèrent les services rendus à toute la population de la commune : “Cela veut dire que les éboueurs sont dans les quartiers pour nettoyer la commune et transporter au dépotoir, et ça, ça coûte de l’argent. Il y a un budget de fonctionnement pour ça. (…) Et c’est pareil pour la fourniture de l’eau. Il ne faut pas qu’il y ait de confusion entre taxes et redevances municipales”.

Le T.P.E pourrait faire partie du paysage des autres mairies du fenua prochainement.