Faa’a : la gendarmerie ouvre grand ses portes au public

Il y avait du monde, ce samedi matin, à la caserne de la gendarmerie de Faa’a, et pour cause. Pour la première fois, une journée portes ouvertes y était organisée. Jam truck, défi commando, énigme surprise et démonstrations ont rythmé un programme chargé.

L’exercice du braquage a particulièrement plu au public : après une course-poursuite avec les gendarmes de la brigade motorisée, le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie intervient en premier sur place pour appréhender les malfaiteurs.

C’est ensuite au GIGN de prendre le relais, avec pour mission de sauver un otage. Un exercice d’intervention musclé, destiné à montrer au public les moyens et outils dont disposent aujourd’hui les gendarmes.

(Crédit Photo : TNTV)

Une évolution nécessaire pour faire face à la délinquance et à la criminalité organisée. L’occasion idéale pour la gendarmerie nationale de dévoiler toutes les facettes de son engagement et de ses missions, comme l’explique le colonel Jérôme Robert, Commandant en second. « La gendarmerie c’est une entité, mais c’est aussi bon nombre de métiers qu’on exerce ici en Polynésie, partout où on est présent, explique-t-il. L’objectif, c’était principalement ça, c’était que les Polynésiens puissent découvrir les différents corps de métiers. Pas seulement pour les recruter, mais ça va peut-être au-delà de ça » .

Environ 500 gendarmes exercent leur métier en Polynésie française, plus 200 réservistes.

Face à l’engouement du public, la gendarmerie nationale devrait reconduire l’opération l’an prochain.