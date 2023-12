Faa’a fête les 40 ans de mandature de son tavana Oscar Temaru

Le 13 mars 1983 Oscar Temaru était pour la première fois élu maire de Faa’a. Un mandat qu’il a toujours su conserver lors des élections suivantes. Et ce, depuis 40 ans !

« Tant qu’Oscar se présentera, il sera élu. Il n’y a pas de question là-dessus », a d’ailleurs souligné, dans son discours, le président du Pays, Moetai Brotherson. « En Polynésie, nous sommes environ 285 000. Cela veut dire que plus d’un habitant sur 10 vit ici. Cela vous donne la mesure de la charge qui pèse sur les épaules de notre tavana depuis 40 ans », a-t-il ajouté.

Pour célébrer cet anniversaire, des enfants des écoles de la commune ont proposé orero, danses et chants, et les fonctionnaires communaux un défilé pour rendre hommage à leur maire de toujours, entouré de ses proches. Les élus municipaux étaient aussi de la partie.

« 40 ans de mandature, ce n’est pas donné à tout le monde. C’était important de les fêter », a expliqué Kalina Patu, l’une des édiles. Interrogée sur une anecdote relative au maire, elle a évoqué ses … « sourcils ». « S’ils montent d’un côté, cela veut dire que ce n’est pas bon. Il a juste à parler avec ses sourcils et l’on sait que l’on n’a pas bien fait notre travail », a-t-elle confié dans un grand rire.

Ému par ces gestes d’affection, Oscar Temaru à lui aussi considéré que « 40 ans, c’est énorme ». « Je dis merci au Seigneur tous les jours. Quand je regarde devant, derrière, à droite et à gauche, tous les pièges que nous avons pu éviter, tous les sales coups qu’on nous a préparés, c’est terrible. Mais on s’en est toujours sorti », a-t-il dit.

Des enfants des écoles de la commune ont proposé orero, danses et chants. (Crédit : TNTV)

Parmi ses souvenirs les plus marquants, le leader indépendantiste n’a pas retenu un événement de son long parcours politique, mais ses années d’écolier : « Nous étions les premiers élèves de ce pays à être à genoux quand on parlait notre langue. C’est ridicule de vouloir empêcher un peuple de s’exprimer, de dire qui il est. Je me suis toujours dit (….) : ‘un jour, on se lèvera’ pour que notre langue soit toujours vivante, et c’est une grande satisfaction quand j’entends partout, aujourd’hui, tout le monde s’exprimer en tahitien, en marquisien, en paumotu. C’est notre culture et il ne faut pas l’oublier ».

Ces festivités se poursuivront jusqu’à ce dimanche, dans l’enceinte de la mairie ainsi qu’au Motu Ovini qui accueille les festivités du Taurua i Faa’a.