Exposition canine : 116 chiens font le show à Punaauia

Tout le gratin canin polynésien était présent samedi sur le site du club canin de Punaauia. Des plus petits aux plus impressionnants des molosses, ils étaient tous en piste face au juge. Jean-Paul Kerihuel, juge international et vice-président de la société centrale canine de France, a fait le déplacement depuis la métropole. L’expert à l’oeil affuté a visiblement été impressionné par la qualité des canidés présentés : « Les chiens de tête, ce sont toujours des chiens de grande qualité. Il y a beaucoup de bergers allemands, qu’on ne voit plus en métropole. 43 bergers allemands… En métropole, quand il y en a 10, c’est déjà pas mal. »

Loin du stress et des enjeux des concours de beauté métropolitain, les propriétaires et éleveurs présents étaient là principalement pour partager leur passion commune. « Nous avons des éleveurs très consciencieux, remarque la présidente de l’association canine territoriale de Polynésie, Virginie Moleur. On reste dans le bien-être animal, les limitations de portées. On limite le nombre de portées que la chienne aura tout au long de sa vie puisque l’association canine territoriale de Polynésie a mis en place une charte d’élevage dans le respect de l’animal. Nous n’avons pas encore, à l’heure actuelle, d’éleveurs professionnels, donc c’est vrai qu’on est dans du petit nombre produit. On essaie de faire de la qualité plutôt que de la quantité. »

Avec 116 animaux à inspecter, pas de place à l’improvisation. Tout doit être vérifié avec minutie. « C’est comparé par rapport à un standard, explique Jean-Paul Kerihuel. Le standard, c’est un texte de deux ou trois pages qui définit le chien du bout du nez jusqu’au bout de la queue : la couleur des yeux, la forme des yeux, le dos, le poil, la couleur… »

Devant un public médusé par la diversité des races proposées, des amateurs avertis étaient également ravis de voir un tel spectacle. Le président de la Polynésie Moetai Brotherson était dans l’assistance. « Ce sont de beaux chiens, des chiens qui ont une psychologie équilibrée. Donc, ça fait plaisir de voir ça. C’est important d’avoir un chien qui a les bases de l’éducation canine. C’est une sécurité pour le chien, pour le maitre et pour l’entourage. »

Le concours canin se poursuit jusqu’à dimanche sur le site du club canin de Punaauia.