Eva Teriinohoapuaiterai, une jeune polynésienne au défilé militaire des Champs Élysées

Elle tient sa vocation pour la police de sa famille, où « tout le monde » est militaire. Originaire de Polynésie, Eva Teriinohoapuaiterai va défiler sur les champs Élysées avec l’École Nationale de Police de Périgueux. Une grande fierté pour cette élève gardienne de la paix. Déjà toute petite, elle souhaitait exercer un métier de proximité.

« C’est une grande chance pour moi d’avoir été sélectionnée parmi tant d’autres, sourit-elle devant l’Arc de triomphe. Je sais qu’à Tahiti, ils me regardent tous à la télé ! (…) On est fiers de passer devant les tribunes du ministère et du président de la République. On a un grand stress, on veut faire bien. On s’est entraînés durement, mais ça en vaut la chandelle » .

Depuis plusieurs mois, son emploi du temps est accaparé par les répétitions. Des entraînements d’autant plus importants pour la tahitienne qu’elle occupe la place soldat de base, en première ligne.

Eva défile avec l’École Nationale de Police de Périgueux (à 1:28:56)

Avec son parcours exemplaire, Eva aimerait aussi donner l’exemple aux jeunes générations en Polynésie. « C’est (la Police Nationale) une belle institution On se serre les coudes, on représente la France, on est là pour protéger la population. J’invite les jeunes à s’engager dans les forces de l’ordre » , poursuit-elle.

La jeune femme pense déjà à l’avenir. En quête d’action, la Polynésienne intégrera la promotion CRS 44 de Joigny dès septembre prochain.

Concernant le volet diplomatique, l’Inde était l’invitée d’honneur de ce défilé du 14 juillet. Emmanuel Macron en a profité pour s’entretenir avec le premier ministre indien, dans l’optique de renforcer son influence dans la région indopacifique, comme en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie