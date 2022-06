EuroMillions – Un joueur polynésien remporte 100 millions de Fcfp

Il s’agit du 7ème gain My Million en Polynésie depuis le lancement de My Million en février 2014. Le montant du gain est de 100 millions de Fcfp. Le code My Million gagnant est : PH 612 8966.

La grille a été validée en Polynésie (la Pacifique des Jeux communiquera après le paiement du lot le lieu de validation).

Par rappel, le principe est simple : chaque combinaison Euro Millions (mise de base 300 Fcfp) jouée en France (et donc en Polynésie française) se voit attribuer un code My Million. Parmi l’ensemble des codes attribués, un code est forcément gagnant et permet ainsi de remporter 100 millions Fcfp à chacun des tirages du mardi et du vendredi. Plus de 3,5 millions de joueurs français jouent à EuroMillions – My Million chaque semaine. Avec My Million, les joueurs ont en moyenne une chance sur 4 000 000 à 8 000 000 d’être tiré au sort à chaque tirage, en fonction du nombre des grilles validées par les joueurs à chaque tirage.

Le gagnant ou la gagnante a 60 jours pour se présenter au Fare Loto afin de toucher son gain.

La Pacifique des Jeux rappelle que mardi 28 juin, EuroMillions propose un jackpot de près de 21 milliards de Fcfp. Fin des validations à 8 heures 15.