ESTA : le cauchemar des voyageurs passés par Cuba

Les yeux plongés dans l’album photo retraçant son voyage en voilier jusqu’en Polynésie française, Clara Vrousos se remémore son escale de 5 jours à Cuba avec son compagnon, avant de rependre la route vers le fenua. Un an plus tard, le couple n’imaginait pas que ce petit détour allait compliquer ses plans pour présenter leur bébé à la famille restée dans l’Hexagone.

En déclarant avoir visité Cuba, lors de sa demande d’ESTA en octobre dernier, la famille eu la mauvaise surprise de se voir refuser l’entrée aux États-Unis. Le couple n’avait pas vu cette information, écrite sur le site officiel. « C’est une destination attractive pour beaucoup de touristes, beaucoup de gens s’y sont rendus. Je ne m’étais doutée à aucun moment que ça allait pouvoir poser problème, avoue Clara. Si on avait su avant, nous aurions pris nos dispositions pour pouvoir transiter via les États-Unis » .

Depuis le 12 janvier 2021, les voyageurs qui se sont rendus à Cuba ne sont plus éligibles à l’ESTA, autorisation de voyage sur le sol US, quelles que soient la citoyenneté et la nationalité. Neuf jours avant la fin de son mandat de président des États-Unis, Donald Trump avait en effet imposé des sanctions contre Cuba et inscrit son retour dans la liste des États terroristes. Le pays n’y figurait plus depuis 2015, lorsque Barack Obama avait décidé d’assouplir l’embargo américain.

Ces voyageurs doivent donc obtenir un visa pour pouvoir fouler le sol américain. Les ambassades étasusiennes les plus proches de Tahiti sont en Nouvelle-Zélande ou à Fiji, et les délais de traitement pour l’obtenir peuvent être longs. « Les billets d’avion pour se rendre là-bas étaient chers, et on n’avait pas forcément le temps. Le délai pour obtenir un rendez-vous, en Nouvelle-Zélande, c’était 3 mois d’attente » , souffle Clara.

« Aucun délai » à l’ambassade de Suva

Comme Clara, d’autres résidents de Polynésie ont vu leur Esta refusé. L’agent consulaire des États-Unis en Polynésie, Christopher Kozely, est intervenu pour une dizaine de cas ces derniers mois. « L’après-covid était une période d’affluence dans les compagnies aériennes. Toutes nos ambassades, dans le monde entier, sont prises d’assaut pour avoir des Visas, déclare-t-il. Une des rares ambassades dans le monde qui n’a aucun délai pour obtenir un rendez-vous, c’est celle de Suva (Fidji), qui supervise la Polynésie française » .

Pour se rendre en France, Clara et son compagnon ont finalement opté par un itinéraire différent… et bien plus long : 50 h de voyage , 3 vols dont le plus long vol commercial au monde – 17h30 entre Auckand et Doha, au Qatar. La famille a finalement pu obtenir un visa, non pas à l’ambassade des États-Unis à Paris mais en Suisse. Des péripéties qui s’ajoutent à leur carnet de voyage. Dans ce long périple, les voyageurs et leur bébé ont effectué le tour du monde.