Escadrilles Air Jeunesse : baptême de l’air militaire pour 11 adolescents

C’est à bord du CASA CN-235 que les jeunes du dispositif Escadrilles air jeunesse ont embarqué.Après un briefing et quelques consignes de sécurité, ils ont bouclé leurs ceintures pour prendre le chemin des airs.

Au programme : 1h30 de vol à bord de cet appareil militaire au-dessus de Tahiti et Moorea. Une expérience exceptionnelle pour ces jeunes passionnés par l’univers de l’aéronautique, comme Tehauarii : « C’est comme un rêve en fait. On voit cet avion tout le temps dans les airs et, là, tu as du mal à te dire que, enfin, tu es à l’intérieur ».

Hinoi, autre membre de la promotion, acquiesce : « c’est très intéressant. En allant dans le cockpit, j’ai pu apprendre beaucoup plus de choses dans ce domaine qui m’intéresse. C’est une super belle expérience aujourd’hui ».

« Mon grand-père était colonel et j’ai toujours voulu être dans ce milieu », renchérit Emma, l’une des jeunes filles de la promotion, « c’est une très grande chance que j’ai eue de pouvoir faire ce vol. C’était génial ».

Pour nombre de ces jeunes, voler à bord d’un CASA était un rêve. (Crédit TNTV)

Voler à bord de cet appareil est donc un rêve qui se concrétise pour ces 11 jeunes qui appartiennent à la première promotion des EAJ en Outre-mer. Une fierté pour l’armée de l’air et de l’espace au Fenua.

« L’intégration des jeunes dans l’armée et le lien avec la jeunesse sont pour nous une priorité », souligne le lieutenant-colonel Yann Richerme, chef du détachement air 190, « et c’est un dispositif qui marche très bien en métropole mais également ici. Tous les jeunes que je vois sont ravis de nos valeurs qui sont le respect, l’intégrité, le service et l’excellence ».

Si vous aussi vous souhaitez rejoindre les Escadrilles air jeunesse, vous pouvez candidater en envoyant votre lettre de motivation à l’armée de l’air. La campagne de sélection s’achève le 21 avril…et les places sont limitées.