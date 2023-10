Éric Spitz confirme l’enveloppe de 1,5 milliard de Fcfp pour la dépollution de Hao

L’État et le Pays, représentés par Éric Spitz et Moetai Broterson, sont en déplacement à Hao ce mardi, dans le cadre d’une visite consacrée au fait nucléaire et au développement économique de l’île.

Depuis son inauguration en septembre 2022, l’effectif du RSMA de Hao est passé de 22 stagiaires volontaires à une quarantaine aujourd’hui. Des bâtiments supplémentaires devraient ainsi être construits.

Le président du Pays envisage notamment de faire de l’aéroport de Rangiroa un aérodrome de dégagement pour la région Pacifique centre. Le dossier a été soumis en Conseil des ministres. Pour rappel, la piste de l’atoll de Hao est une piste de dégagement pour les navettes spatiales.

Concernant la dépollution des anciens sites du Centre d’Expérimentation du Pacifique (CEP), le haut-commissaire a annoncé une enveloppe de 1,5 milliard de Fcfp d’investissement pour la dépollution. Il est notamment question d’introduire une plante qui participera à une dépollution naturelle des sites du CEP.

Lire aussi : Une mission de 3 ans pour le suivi des conséquences des essais nucléaires en Polynésie

Au volet économique, un entrepreneur va lancer sa société de carénage sur l’atoll pour accueillir les voiliers croisant aux Tuamotu. L’entreprise visera les bateaux de luxe, en exploitant le port en eau profonde de l’atoll. Moetai Brotherson a fait part de son intention de favoriser les projets de fermes aquacoles « à dimension humaine » .