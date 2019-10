Erasmus Days : le lycée professionnel Don Bosco aux couleurs de l’Europe

Les drapeaux des délégations européennes flottent à Don Bosco : pendant plusieurs jours, lycéens et professeurs s’intéressent au programme d’échanges européen Erasmus, sur ses offres et ses bénéfices. Depuis 2014, 35 élèves ont pu voyager sur le vieux continent. Keanu Gatien a visité la Sicile en mars. Avec ses camarades, il accueillait vendredi des lycéennes de Bologne en Italie. “C’est une expérience riche en apprentissage culturel” nous confie l’élève de Terminale. “Il y a beaucoup de choses à voir en Europe, et l’histoire la plus ancienne est à Rome. Vous devez y aller !” ajoute Madja Benjedi, lycéenne italienne.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

L’établissement reçoit aussi des délégations venues de Finlande, d’Espagne, du Portugal et de la Réunion. Les Erasmus Days sont l’occasion de sensibiliser les jeunes Polynésiens à l’histoire et l’héritage culturel des Pays européens, méconnus pour certains. “Nos élèves voient l’Europe comme quelque chose d’un peu abstrait. Et ces projets-là permettent justement à nos élèves Polynésiens de se sentir faisant partie de l’Europe, et pour certains d’entre eux, c’est même l’occasion de voyager, de prendre l’avion, et d’aller vers d’autres horizons” explique Isabelle Trouche, coordinatrice du projet.



La mobilité Erasmus ouvre les portes d’un apprentissage riche, tant sur le travail que sur les échanges créés avec d’autres lycéens. En avril 2020, l’établissement partira avec deux élèves méritants dans un pays au climat bien différent : la Finlande.