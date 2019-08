Equipement de radiocommunication : pêcheurs, faites votre demande d’aide

La loi du Pays du 17 janvier 2019 institue une aide pour l’acquisition de matériels de radiocommunications sur des navires de pêche. Un arrêté du 1er février 2019 portant application de cette loi du Pays établit les modalités précises pour bénéficier d’une aide pour l’acquisition de matériels de radiocommunications sur des navires de pêche.

Le dispositif, ouvert depuis le 1er février de cette année, prévoit le remboursement de 50% du montant de l’équipement incluant son installation.

L’enveloppe prévue pour son financement est de 45 millions Fcfp. Le dispositif prendra fin le 31 décembre de cette année, date à laquelle les professionnels de la pêche devront tous être équipés d’un dispositif de radiobalise adapté à leur activité, qu’ils aient ou non sollicité l’aide proposée par le gouvernement. A l’échéance du dispositif, ces équipements seront devenus obligatoires.

A la date du 12 août de cette année, la direction polynésienne des Affaires maritimes qui gère le dispositif a enregistré les dépôts de dossier suivants :

Thoniers : 41 dossiers éligibles sur 59 thoniers identifiés, soit 69,4%

Bonitiers : 7 dossiers éligibles sur 23 bonitiers identifiés, soit 30,4%

Poti Marara : 94 dossiers éligibles sur 379 poti marara identifiés, soit 24,8%

Au total, 142 dossiers ont été déposés, dont 37 ont déjà fait l’objet d’une décision d’attribution d’aide : 1 thonier, 2 Bonitiers, 34 Poti Marara.

Le Conseil des ministres a approuvé l’octroi de l’aide pour 9 thoniers supplémentaires inscrits sur la liste d’éligibilité, ce qui porte à 10 le nombre de thoniers ayant bénéficié de l’aide. Dix autres dossiers concernant des thoniers seront examinés prochainement. L’aide en cours est ouverte sur toute l’année civile 2019. Le gouvernement invite donc les professionnels de la pêche qui sont éligibles à la solliciter sans tarder la DPAM pour s’équiper en matériels de radiocommunications.

Les autres sujets du compte-rendu du conseil des ministres

– Soutien aux municipalités : subventions de la Délégation pour le développement des communes

– Réglementation des annonces judiciaires et légales de la Polynésie française

– Point sur l’indice des prix, du BTP et des hybrides

– Soutien au secteur de la pêche

– Zones de mouillage dans la baie de Taiohae à Nuku Hiva

– Détaxe des carburants et des huiles pour les navires desservant les îles

– Approbation d’une subvention à l’OPH pour la sécurisation des lotissements

– Soutien à la création audiovisuelle en faveur de cinq entreprises

– Culture : subventions aux associations et établissements publics

– Soutien au premier festival international de jazz à Tahiti

– Modification des conditions techniques de dialyse

– Subventions de fonctionnement à des associations sportives