Épiphanie : une galette des rois aux saveurs locales

L’heure n’est pas encore au répit dans la pâtisserie chocolaterie de Laurent Bourgeon à la Presqu’île. Après la production des fêtes de fin d’année, c’est au tour des galettes des rois de l’Épiphanie de prendre place dans les vitrines.

Si celle à la frangipane demeure un classique avec la brioche des rois, cette année, les gourmands pourront tester une autre variante… « Ça faisait déjà quelque temps qu’on nous demandait une galette au chocolat, donc on a pensé faire une galette avec le chocolat local. On commence à avoir un certain volume au niveau de la production de chocolat local et on s’est dit pourquoi pas cette année. Ça reste une galette classique avec une pâte feuilletée à l’extérieur et une frangipane crème d’amande à l’intérieur, qu’on va parfumer. »

L’atelier de production ne permet pas des stocks importants… Tout est donc réalisé juste avant le gros week-end de fête… « Le gros de la vente se fait sur la première semaine jusqu’au week-end des rois et après ça va decrescendo. On continue à en faire jusqu’à la fin du mois de janvier. Nous on produit à peu près un millier de galettes sur l’ensemble du mois ce qui est déjà pas mal à fabriquer à notre échelle quoi. Tout est fait quasiment en direct. »

Et les fèves, elles aussi arborent un design d’inspiration locale…