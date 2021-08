Epidémie de covid-19 : niveau d’alerte 3 en Polynésie, 100% des lits occupés en réanimation

La Polynésie est en alerte de niveau “3 avancé” avec une incidence de 409 pour 100 000 habitants la semaine dernière et un taux de positivité de 25%.

1 129 nouveaux cas ont été confirmés la semaine dernière, principalement aux îles du Vent et îles Sous-le-Vent. Des cas ont aussi été recensé aux Marquises, aux Australes et aux Tuamotu. On compte 13 cas importés.

Depuis le début de la semaine, 738 nouveaux cas ont été enregistrés. On compte 1 563 cas actifs à ce jour. L’incidence actualisée sur les 7 derniers jours pour l’ensemble de la Polynésie française est de 632 pour 100 000 habitants.

La très grande majorité des cas identifiés sont localisés à Tahiti sur plusieurs communes de Tahiti Nui et Tahiti Iti, au sein de clusters familiaux ou d’entreprises. D’autres cas sont rapportés à Moorea, aux îles Sous-le-Vent, aux Tuamotu, aux Marquises et aux Australes.

Parmi les cas de la semaine dernière dont le statut vaccinal est connu, 87% n’avaient pas reçu de schéma vaccinal complet. L’âge moyen des cas est de 37 ans, 68,7% ont moins de 45 ans et 10 % ont 60 ans ou plus.

Les admissions à l’hôpital pour la covid se poursuivent à Tahiti et Moorea. Les lits de l’hôpital de Taaone étaient occupés à 69% (75% en réanimation) la semaine dernière. À ce jour, on compte 75 hospitalisations en cours, dont 12 en réanimation. Le taux d’occupation global des lits Covid est de 120% et de 100% en réanimation.

Sur la semaine dernière, le bulletin précise que “13% seulement des cas confirmés et 11% des patients hospitalisés pour Covid avaient reçu de schéma vaccinal complet”.

Dans le détail, la semaine dernière, 57 patients ont été admis au CHPf, dont 13 en réanimation. Cinq patients seulement avaient reçu précédemment un schéma vaccinal complet. Sept décès sont survenus chez cinq hommes et 2 femmes, âgés de 58 à 90 ans. Ils étaient tous porteurs de comorbidités représentant des facteurs de risque de forme sévère de Covid.

L’appel des autorités à la vaccination semble par ailleurs porter ses fruits. Le taux de vaccination global atteint de 32,8%.

Depuis le 18 janvier 2021, 148 750 doses ont été injectées, dont 7 689 la semaine dernière. La couverture vaccinale augmente dans toutes les tranches d’âge, en particulier chez les plus jeunes note le dernier bulletin.

Pour l’ensemble du territoire (au moins 1 dose de Comirnaty® ou Janssen®) la couverture est de 32,8% pour l’ensemble de la population, 71,6% chez les plus de 60 ans et 76,3% chez les plus de 75 ans). La part de la population totale ayant reçu un schéma vaccinal complet est de 27,1%.

Pour inciter la population à se faire vacciner, Miss Tahiti Tumateata Buisson s’est rendue au CHPF ce mercredi pour recevoir sa première dose de vaccin et a lancé un appel via les réseaux sociaux. Des vaccinodromes sont prévus ce week-end à la présidence de la Polynésie.

Le dernier bulletin de veille sanitaire est à consulter ICI