Un futur tiers-lieu sur le camp de Arue

Cela fait plusieurs années déjà qu’Arue veut transformer les terrains militaires en pôle économique. Dans un communiqué, l’Institut Kaly&Joy explique justement avoir projet la création d’un tiers-lieu sur une partie des locaux désaffectés. “L’objectif d’un tiers-lieu est de rassembler les énergies sur un même lieu pour accélérer la création d’un éco-système dans une démarche d’intérêt public. À la croisée de l’univers de l’entreprise et du domicile, il est animé par l’ensemble des structures occupants ses locaux (entreprises, commerces, travailleurs indépendants, collectifs, associations, etc.) et qui coordonnent les activités du lieu. Un tiers-lieu est un espace de travail collaboratif et un lieu ouvert au public et aux professionnels.”

2 000m2 de surface aménageable avec une possibilité d’extension de 600m2 supplémentaire

Le futur tiers-lieu devra permettre de relever plusieurs défis :

– liés au développement durable : regrouper les acteurs œuvrant pour un futur durable;

– liés à un manque de lieux permettant le développement d’une activité économique et collaborative en Polynésie;

– liés au développement d’un nouveau mode de consommation : accueillir le public, sensibiliser, proposer une offre de produits et services éco-responsables;

– liés à la mobilité des personnes : décongestionner la capitale.

Ce à quoi pourrait ressembler le tiers-lieu (Crédit photo : Kaly&Joy)

L’Institut Kaly&Joy coordonnera la réhabilitation des lieux en un espace à la fois chaleureux, propice aux échanges informels et aux nouvelles rencontres, et un espace innovant, invitant à l’action.

Un appel à projet lancé

Afin de mieux identifier les besoins de ses futurs co-occupants pour l’aménagement intérieur des locaux, l’Institut a donc lancé un appel à projet ouvert à l’ensemble de la Polynésie, à destination des entreprises, travailleurs indépendants, patentés, centres de formation, associations, collectifs, et aux entreprises spécialisées dans l’aménagement de locaux éco-responsables… Une visite des locaux pourra être organisée pour les futurs co-occupants à une date qui sera communiquée ultérieurement.

Pour les personnes intéressées, il faut envoyer les informations suivantes à [email protected] avant le 30 octobre 2019., et renseigner : Nom et Statut de l’entreprise, patente, association, collectif… • Activité • Besoin de surface • Quels sont vos besoins concrets (bureau, boutique, Food-court, salle de réunion, etc.) • Budget • Site web / Page Facebook • Contacts téléphoniques et email

Plus d’infos au 87 39 73 89.