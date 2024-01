Entrepreneuriat innovant : l’appel à candidatures pour le programme Start ouvre le 16 février

En 2023, ce sont 5338 nouvelles entreprises qui ont été créées en Polynésie, selon les chiffres de l’ISPF. Si les Polynésiens semblent assez motivés à l’idée de se lancer, monter son entreprise n’est pas toujours simple.

Créé 2017, l’incubateur de startups innovantes du fenua, Prism, propose des accompagnements. Parmi eux, le programme Start dont la première édition a eu lieu en 2020. Les candidatures pour la prochaine sessions ouvriront en février. Start permet d’être accompagné d’experts durant deux mois, à raison d’un rendez-vous par semaine, sur diverses thématiques. « Tu arrives dans Start avec ton idée, tu vas suivre la formation, et ça va te permettre de savoir si ton idée a le potentiel pour être un projet de création, explique Emeline Besnard, chargée de projets chez Prism. Et à la fin du programme, tu auras les clefs pour savoir quoi faire avec ton idée. »

« Ce programme a été conçu pour les porteurs de projets en reconversion, les personnes qui ne se sont jamais lancées en entreprise«

Pour intégrer ce programme, vous devrez bien sûr montrer l’aspect innovant de votre idée, mais pas seulement. L’inscription est payante et votre dossier devra passer sous l’œil d’un jury. En revanche, il n’est pas utile de connaitre quoi que ce soit au monde de l’entrepreneuriat… « Ce programme-là a été conçu pour les porteurs de projets en reconversion, les personnes qui ne se sont jamais lancées en entreprise, les « first time entrepreners » et qui ne s’y connaissent pas vraiment en entrepreneuriat. C’est vraiment pour vous initier aux différentes thématiques entrepreneuriales et à comment transformer son idée en projet.«

À l’issue du programme Start, certains choisissent de passer directement à l’étape supérieure en créant leur entreprise. Vous avez surement entendu parler de Sandalia, Camping Adventure, ou encore E’lien. D’autres décident de tout arrêter, et enfin, quelques uns choisissent de poursuivre sur un autre programme de Prism, Test and Learn. « C’est le programme le plus long, sur 6 mois, où on va accompagner des projets beaucoup plus matures ». Un appel à projets est prévu en août.

PRATIQUE

Plus d’infos sur le programme Start en cliquant ici. Le formulaire de candidature sera disponible à partir du 16 février en cliquant ici.

Et pour en savoir plus sur Test and Learn, cliquez ici.