Entre confiance et méfiance, les Polynésiens partagés sur l’avenir du fenua

Pour son enquête, Fenua Feedback a retenu un échantillon de 712 individus de toute la Polynésie, âgés de 18 à plus de 50 ans. Globalement, la population est scindée en deux : 52% sont plutôt optimistes pour l’avenir du fenua dont 33% se disent confiants. 48% de la population est plutôt pessimiste, dont 33% sont méfiants envers l’avenir. Les plus jeunes sont généralement les plus optimistes selon cette étude.

Pour les Polynésiens, deux secteurs sont prioritaires pour l’avenir : l’environnement et l’économie.

Politique : pas assez d’écoute

Dans le détail, selon cette enquête, la population n’a pas confiance dans le système politique. Les Polynésiens souhaitent un système sans corruption (38% des personnes interrogées) mais aussi plus d’écoute de la population de la part des acteurs politiques (29% des personnes interrogées).

Une grande partie de la population interrogée ne perçoit pas le système politique comme stable, que les médias ne sont pas indépendants du système politique et que les élus ne sont pas honnêtes.

Economie : miser sur le local

Selon l’enquête de fenua Feedback, la population n’a pas confiance dans le système économique actuel. Pour les Polynésiens (26%) , il faudrait accorder plus d’importance à la consommation de produits locaux, au développement des entreprises (25%), et à l’augmentation du pouvoir d’achat de la population (24%).

Les Polynésiens interrogées estiment également toujours que le tourisme contribue au développement économique.

Une grande partie de la population estime par ailleurs qu’il n’y a pas assez d’aides à la consommation et à l’investissement.

Préserver la culture… et les langues

Côté culture, les personnes interrogées estiment à 41% qu’il est important de préserver la culture polynésienne. Une grande partie de la population trouve que les Polynésiens ne parlent pas suffisamment leur langue d’origine.

Concernant l’éducation, la population est mitigée sur le niveau scolaire des Polynésiens.

Les personnes interrogées considèrent enfin que la population polynésienne n’est pas en bonne santé…

Technologies : améliorer la connexion Internet

Concernant les technologies, les personnes interrogées estiment à 40% que la Polynésie a avancé ces dernières années. La population est globalement confiante en l’avenir dans ce domaine.

Pour les Polynésiens, le plus important est l’accès à la technologie pour tous (39%) mais aussi la création d’innovations (26%)

La majorité des personnes interrogées estime que la population n’a pas une bonne connexion internet…

Environnement : développer les énergies renouvelables

La population est globalement mitigée concernant la situation environnementale de la Polynésie et l’avenir dans ce domaine. Pour les personnes interrogées, il faudrait avant tout se concentrer sur la préservation des espaces naturels (30%), et le développement des énergies renouvelables (29%).

Une grande partie de la population pointe du doigt le système de recyclage, pas assez bon. Beaucoup estiment également qu’il y a une surconsommation en Polynésie et que la population n’est pas assez tournée vers les produits écologiques.