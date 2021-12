Encore 15 tonnes de colis postaux attendus à l’approche de Noël

Grosse affluence depuis fin novembre du côté des colis postaux. La semaine dernière, plus de 4 000 colis ont été traités. Et à l’approche des fêtes, le volume risque encore de monter en puissance. Le centre de tri postal a d’ailleurs dû renforcer ses équipes afin de traiter au mieux et dans les plus bref délais la distribution des précieux paquets.