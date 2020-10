En juillet 2020, 77% des touristes viennent de métropole

La pole dance a de plus en plus d’adeptes, notamment chez les plus jeunes. Elle n’a plus l’image sulfureuse de ses débuts et est devenue une forme artistique au même titre que les autres danses. Ce soir, une trentaine d’élèves de l’école de danse Tahiti Pole Art ainsi que le champion de France de la discipline, se produisent sur les planches du Grand théâtre de la Maison de la culture.