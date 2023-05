En images – La Polynésie commémore le 78ème anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945

Ce lundi matin a eu lieu la cérémonie militaire et un dépôt de gerbes au monument aux Morts, avenue Pouvanaa a Oopa, à Papeete pour le 78ème anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945. Une cérémonie présidée par Eric Spitz, haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Étaient présents : le représentant du président de la Polynésie Jean-Christophe Buissou, le député de la 3e circonscription de la Polynésie Moetai Brotherson, le député de la 2e circonscription Steve Chailloux, le député de la 1ère circonscription Tematai Le Gayic, le sénateur Teva Rohfritsch, le maire de la commune de Papeete Michel Buillard et le Commandant supérieur des forces armées en Polynésie française Geoffroy D’Andigné.

(Crédit photo : haut-commissariat de la République en Polynésie française)

À cette journée de commémoration du 8 mai 1945, les jeunes volontaires du Service national universel ont participé activement aux différentes séquences, notamment celle des dépôts de gerbes et porte-drapeaux ainsi que 19 jeunes ont participé à la « Journée défense et citoyenneté ».

Une cérémonie aussi aux Marquises…

Aux Marquises, à Taiohae, une cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 a également eu lieu ce matin à Nuku Hiva. Guillaume Audebaud, administrateur d’État des îles Marquises a procédé à un dépôt de gerbe au Monument aux morts de Taiohae, en compagnie de Jeanne Kautai, 1ère adjointe au maire et des membres du conseil municipal, et de Myrna Peterano, tavana hau représentante du Pays, en présence d’anciens combattants et de Monseigneur Pascal Chang Soï, évêque des îles Marquises.

(Crédit photo : haut-commissariat de la République en Polynésie française)

… et à Raiatea

Guy Fitzer, administrateur des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent a présidé, aux côtés des tavana de Uturoa et de Taputapuatea Matahi Brotherson et Thomas Moutame, la cérémonie de la commémoration du 78ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 Raiatea, place Mana Vai tia à Uturoa.

(Crédit photo : haut-commissariat de la République en Polynésie française)

Le représentant de l’État a déposé une gerbe au Monument aux morts situé sur la place Farematie dans la commune chef-lieu des îles Sous-le-Vent en mémoire des victimes militaires et civils de la Seconde Guerre Mondiale. Il était accompagné de la représentante du Pays, des élus des conseils municipaux, de la gendarmerie nationale, des mutois, des sapeurs-pompiers et des Anciens combattants.