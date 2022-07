En images – Hiva Oa : la première pierre du futur marché communal est posée

À leur arrivée, les autorités ont été accueillies par la Tavana de l’île, Joëlle Frébault, les membres de son conseil municipal et la population. Ils ont ensuite procédé à la visite de réalisations soutenues financièrement, pour certaines, par l’Etat et le Pays.

La visite a débuté avec l’inauguration de la nouvelle salle de sport communale. Cette structure d’une superficie de 800 m² est financée sur fonds propres, et constitue un espace privilégié pour la pratique sportive et associative de la jeunesse de Hiva Oa. Elle va faciliter le développement de programmes sportifs et de santé souhaité par la Tavana. Dotée d’équipements modernes, la salle de sport accueille, d’ores et déjà, les adeptes de fitness, de boxe, d’arts martiaux et de musculation.

Une visite du littoral de Atuona a permis à la mairesse et son équipe municipale de présenter aux autorités, d’une part, le projet d’aménagement du futur front de mer et d’autre part, celui du jardin d’enfants. Ces structures vont apporter une qualité de vie à la population de l’île qui attendait cela depuis de nombreuses années.

Le futur jardin d’enfants

Le futur parc littoral

La délégation a ensuite procédé à la pose de la première pierre du futur marché municipal de Hiva Oa. Une construction moderne mais d’une conception résolument locale, dont le style architectural s’inspire de l’esprit marquisien. Ce projet permettra de satisfaire les besoins exprimés par les professionnels du secteur primaire qui, jusqu’alors, effectuaient leurs ventes de manière ambulante. Cette belle opération bénéficiera d’un soutien financier conséquent du Pays à hauteur de 50%. Dans son intervention, le Président Edouard Fritch a insisté sur l’importance du projet qui va permettre la création d’emplois mais également la promotion des produits locaux.

Le futur marché municipal

En fin de matinée, la délégation s’est rendue au col de Teviivii situé entre le village de Atuona et la vallée de Taaoa. Cette dernière s’étend sur plus de trois hectares et abrite le grand centre cérémoniel Upeke composé d’un grand Tohua Upeke (place de cérémonie et espace de danses) et de Me’e Pata (ensemble religieux). Ce site, spectaculaire par le nombre et la concentration de ses constructions, fait partie des sept « ensembles de biens » identifiés et sélectionnés pour être classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

Le site de Teviivii fait partie intégrante de la vallée de Taaoa. Afin de renforcer l’attractivité touristique de ce lieu, la commune souhaite y réaliser des travaux d’aménagement du futur belvédère touristique de Teviivii. Cet aménagement s’inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine naturel et culturel et permettra à la population de Hiva Oa, ainsi qu’aux visiteurs, d’apprécier la richesse du domaine de Taaoa.

Le Président Edouard Fritch a salué la volonté et le dynamisme de la Tavana et son équipe municipale, au travers des différents projets menés au bénéfice de la population de Hiva Oa. Ces projets de développement illustrent l’importance du partenariat rapproché entre l’Etat, le Pays et les communes pour améliorer les conditions de vie des habitants et contribuer au développement du territoire.

En fin d’après-midi les autorités du Pays et de l’Etat se sont retrouvés à la mairie de Atuona pour une séance de travail avec la Tavana et ses conseillers municipaux. Durant plus de deux heures, les élus ont exposé les différents projets de développement pour Hiva Oa.