En 2022, “nous devons être résilients” : les vœux d’Eugène Sommers à la population

“Mes chers amis, Ia ora na,

Avant de vous présenter mes vœux, j’ai tout d’abord une pensée pour toutes les familles des victimes de la Covid-19, je leur envoi tout mon soutien et mes prières.

À nouveau, j’ai l’honneur de vous présenter les vœux de notre institution pour cette année qui, j’en suis convaincu, sera meilleure.

2021 a été une année pleine de défis. Les obstacles que la Covid a mis sur notre chemin ont été nombreux. Nous avons dû apprendre à nous surpasser, à trouver en nous la force de continuer à construire un meilleur futur.

Cette année, plus que jamais, nous devons être résilients et rebâtir un fenua dont nos enfants pourront être fiers et heureux.

Le CESEC continuera de mobiliser toutes les forces vives du Pays pour soutenir notamment l’emploi local et la solidarité aux plus démunis. Elles restent nos priorités.

Le CESEC continuera d’être un acteur incontournable pour éclairer et guider les décisions publiques, au bénéfice premier de la population.

Nous pouvons y arriver, tous ensemble.

Je vous souhaite une belle et heureuse année 2022.”