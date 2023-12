En 1 heure, il est tombé l’équivalent de 2 jours de pluie à Faa’a et Paopao

« Le fameux axe pluvieux (ZCPS) (…) est bien là. Un petit minimum s’est creusé et favorise la pluie dans son flanc Nord-Est. Ce minimum ne va pas se creuser davantage, aucun cyclone n’est envisagé. Plus au Sud, le Mara’amu est bien présent à la faveur de l’Anticyclone de Kermadec », indique Météo France Polynésie.

« Sur l’archipel de la Société, « les passages pluvieux se sont succédé cette nuit et ce matin. Ce sont les stations de Faa’a et Paopao à Moorea qui ont récolté le plus de précipitations avec 20,2 et 32,4 millimètres en 1h, soit l’équivalent d’environ 2 jours de pluie en temps normal à cette saison », ajoutent les prévisionnistes.

Ce mercredi, des « éclaircies sont prévues, offrant un répit temporaire sur le front des précipitations, d’où le retour en vigilance jaune ». « Malheureusement, cette accalmie ne sera que de courte durée, puisque de nouveaux passages pluvieux sont attendus demain », prévient Météo France Polynésie.

Aux Tuamotu et aux Gambier, « la pluie tombe par endroits » mais « aucune valeur extrême n’est encore recensée ». Aux Australes et aux Marquises, le soleil prédomine.