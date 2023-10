Emmanuel Macron salue la mémoire de Ari Wong Kim, dernier Tamarii Volontaire

Les plus hautes autorités de l’Etat ont rendu un hommage appuyé à Ari Wong Kim, le dernier Tamarii volontaires engagé au sein du Bataillon du Pacifique, décédé jeudi à l’âge de 99 ans. Sur X (ex Twitter), Emmanuel Macron a ainsi exprimé « la reconnaissance de la République » et son « immense respect pour lui ».