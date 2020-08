Embellissement du marae Nuutere à Vairao

À l’initiative de la municipalité, quatre équipes stagiaires bénéficiaires du CAES participent depuis trois mois à un concours pour égayer ce site classé. Un fare en bambou, des arbres et des végétaux ornent désormais les abords des lieux sacrés.

« Je fais un design de cocotiers, avec des ape plus grands j’ai fait en palmier. Et pour le tronc, j’ai pris des ape miniatures. Et pour les racines, j’ai pris une autre variété plus petite et mauve » explique Ingaline Faoa, stagiaire CAES.

Débrousser, planter, embellir… les jeunes de Vairao se réapproprient le marae Nuutere. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Un grand nettoyage sur 3 000 mètres carré a été opéré sur les trois marae principaux que l’association Te u’i no te oaoa entretient chaque année. « Nous avons choisi ce marae parce que depuis l’installation du projet CAES, l’association a été affectée sur ce site par le biais de la commune de Taiarapu-Ouest pour venir embellir et valoriser le marae Nuutere » précise Mauira Poheroa, présidente de l’association Te u’i no te oaoa.

Il ne reste plus que quelques jours pour peaufiner chaque détail du jardin fleuri. Le jury récompensera les lauréats le 17 août.