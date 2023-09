Élections à la CCISM : la liste de Kelly Asin Moux dépose un recours

La liste CCISM 2028 portée par Kelly Asin Moux, était arrivée en tête du scrutin dans 3 des 4 collèges, selon les résultats provisoires. Mais plusieurs irrégularités constatées par la commission électorale l’avait poussée à suspendre ces élections.

Kelly Asin Moux annonce qu’un recours a été déposé hier. « Nous avons déposé un référé pas plus tard qu’hier. C’est un référé liberté de manière à ce qu’on demande à ce que le juge des référés somme aussi bien le président de la commission électorale que le ministre de proclamer les résultats. Si au final les résultats ne sont pas de dire que la liste CCISM 2028 a gagné les élections malgré le décompte provisoire qui a été fait, pas de souci : on retournera aux urnes. Mais au moins ça aura le mérite de définir les responsabilités des uns et des autres de façon à éviter que ce genre d’anomalies ne puissent se reproduire à l’avenir ».

Un retour aux urnes pourrait intervenir au 1er trimestre 2024. « J’ai cru comprendre que le ministre souhaite, par rapport à ce qui a été constaté et par rapport à l’ensemble de ces anomalies, reprendre la main sur ces élections« , déclare le leader de la liste CCISM 2028.

L’enjeu des élections à la CCISM est de taille : le président de la Chambre et les 36 élus membres titulaires de la chambre, tous issus des quatre collèges, seront élus pour cinq ans. Plusieurs dossiers en suspens les attendent : entre la poursuite ou non du projet de pôle de convergence économique lancé par Stéphane Chin Loy, la relance de l’appel d’offre par l’État pour la concession de l’aéroport de Tahiti-Faa’a, ou l’accélération du délai d’obtention des extraits Kbis.