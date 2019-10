Élan de solidarité pour Tamahere

Il y a quelques semaines, nous vous parlions de Tamahere et de son rêve. Et bien, il est sur le point de se concrétiser. Après l’appel au don lancé sur les réseaux sociaux pour aider le jeune garçon et sa famille, c’est un concert gratuit qui était organisé ce samedi au Parc Vairai à Punaauia. Associations, artistes locaux, bénévoles… Une importante chaîne de solidarité s’est formée pour que cette journée soit une réussite et que Tamahere puisse enfin voir la neige.

Et c’est un Pari réussi pour la famille et les amis de Tamahere qui ont, en l’espace de neuf jours seulement, réalisé l’exploit d’organiser cette journée de récolte de fond. A cela s’ajoute l’engouement du public venu pour la bonne cause, mais aussi celui des associations qui ont souhaité apporter à leur manière, leur soutien à Tamahere. Pour l’association Moto club Maohi Harley Davidson, c’est une bonne action “c’est le cœur qui parle”.

Outre des ballades en moto, étaient aussi proposés un Tamure marathon et un espace dessin caricatural… en attendant le concert gratuit animé par Pepena, Koru, Silvio Cicero et bien d’autres artistes locaux. Mais c’est surtout sur la buvette et les urnes que les organisateurs ont misé pour récolter des fonds. Joséphine fait partie des proches de Tamahere, elle a embarqué toute sa famille de l’aventure. Émue de voir tant de générosité, elle tient à remercier tout le monde.

C’est finalement le 9 novembre, que Tamahere, accompagné de ses parents et grands-parents, devrait prendre l’avion direction la Nouvelle-Zélande pour un séjour d’une dizaine de jour. Une perspective qui donne déjà des ailes au jeune Tamahere.