Effervescence au fret aérien pour les fêtes

Comme chaque année au moment des fêtes, c’est la ruée au niveau des guichets du fret aérien, denrées périssables et autres cadeaux, tout doit partir avant Noël.

Tous les guichets disponibles sont ouverts, l’objectif pour Air Tahiti est de faire en sorte que la totalité du fret soit expédiée malgré un planning de vol serré. “C’est une période où beaucoup de gens voyagent mais où beaucoup de gens expédient aussi dans les îles, donc nos capacités sont assez réduites, et notre programme de vol n’ayant pas pu être grossi, on est arrivé en capacité maximum, parce qu’il y a une grosse affluence de fret ces derniers jours. Il n’y a pas de vols supplémentaires à ce jour” indique Moana Estall, chef du service fret d’Air Tahiti.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les plus avisés ont déjà réservé leur fret, les autres doivent prendre leur mal en patience et espérer un départ de leurs affaires au plus tôt.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Et malgré une forte affluence au fret inter-îles ces derniers jours, on observe une diminution de la taille des colis ainsi qu’une baisse significative des expéditions de 30% : “On s’aperçoit que les gens font plus attention à leurs finances. Il y a beaucoup moins d’expéditions qu’avant la pandémie”.

Si Air Tahiti assure que la totalité du fret arrivera bien à bon port, elle regrette toutefois un manque de capacité au niveau des vols, ce qui occasionnera un retard dans les délais de livraisons.