Éducation : les chiffres de la rentrée 2019

Les vacances se terminent. Élèves, enseignants et autres personnels éducatifs retrouvent petit à petit le chemin des salles de classe.

52 384 élèves font leur rentrée cette année dans l’enseignement public. 29 051 dans le 1er degré et un peu plus de 23 000 dans le 2nd degré. Un effectif quasi identique à celui de l’an passé. On comptait 52 299 élèves aux portes des établissements publics en 2018.

Dans les établissements privés, où l’on comptait l’an passé 14 349 inscrits, la tendance reste la même.

Dans les îles dépourvues de collège, la mise en place du cycle 3 à l’école s’étend cette année aux Tuamotu, à Anaa et Arutua. Y instaurer la classe de 6e dans l’école primaire va permettre aux jeunes collégiens de rester sur leur île de résidence. Ces deux atolls rejoignent le dispositif lancé l’année dernière à Fakarava, Rimatara, Ua Huka, Fatu Hiva et Tahuata.

Pour accueillir l’ensemble des élèves et assurer les apprentissages, le pays compte cette année 223 établissements dans le 1er degré, 62 dans le 2nd degré.