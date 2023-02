Education : le théâtre, un art aux multiples vertus pédagogiques

Depuis trois semaines, à l’école primaire de Taaone, les enfants vivent une aventure pédagogique. A leur rythme, les élèves de CM1 et CM2 découvrent le théâtre au côté de Catherine Chanson, figure bien connue du milieu. Et les enfants apprécient.

« J’ai appris à faire vivre mon imagination, à modifier ma voix. Mais aussi à changer de réaction dans certaines situations et à imiter des gens », sourit Manoa, l’un des jeunes participants.

Mais il n’est pas toujours facile de jouer la comédie, de s’exprimer face à un public ou de rentrer dans la peau d’un personnage. C’est justement tout l’objectif de ces ateliers : permettre aux élèves de surmonter leurs craintes, comme l’explique Catherine Chanson : « Être un personnage (…) cela leur permet de mémoriser des textes, et, dans la vie, d’être plus sûrs d’eux et plus engagés envers les autres ».

Gagner en confiance, travailler en groupe, mieux se connaitre, se respecter et se réinventer, ce sont quelques-unes des vertus du théâtre. Le projet séduit d’ailleurs les professeurs des écoles qui accompagnent les élèves.

« Un enfant apprend à s’exprimer, à se positionner par rapport aux autres. Catherine débloque toutes ces choses. Ce serait bien que ce soit quelque chose qui soit maintenu tout au long de la scolarité, que des ateliers soient proposés à tout âge », estime Heimana Donnatin, instituteur à l’école de Taaone.

Les élèves de l’établissement devraient clôturer cette belle aventure pédagogique et artistique en proposant une représentation à leurs camarades.