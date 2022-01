Edouard Fritch rencontrera le premier ministre Jean Castex, jeudi

Pas d’annonces détaillées sur le déplacement du président du Pays Edouard Fritch, à Paris, la semaine prochaine. Simplement quelques lignes dans l’agenda du gouvernement. On y apprend que le président du Pays sera reçu par le premier ministre jeudi 03 février à Matignon. Une rencontre dans le cadre de la signature du second prêt garanti par l’Etat. Un prêt d’un montant de 36 millions de francs, au bénéfice de la CPS, d’Air Tahiti Nui, et du financement du plan de relance.

C’est la 3ème fois qu’Edouard Fritch s’entretient avec Jean-Castex depuis la prise de fonction de ce dernier… L’entrevue d’octobre 2020, ayant eu un écho particulier… Jean Castex se retrouvant cas contact du président polynésien, détecté positif à la covid.

Aux côtés du leader rouge : une délégation fournie. Le président Fritch participera, toujours jeudi 03 février, à la deuxième réunion de la commission d’ouverture des archives du nucléaire. Réunion qui se tiendra à l’Hôtel de Brienne, à Paris.