Édouard Fritch reçoit les étudiants polynésiens en métropole

Actuellement en déplacement en métropole, Édouard Fritch a reçu une cinquantaine d’étudiants polynésiens à la Délégation de la Polynésie française. Avant d’aborder les problématiques liées à la vie étudiante à Paris, le président a partagé avec eux un ma’a Tahiti, saluant au passage les associations Teramepaora et A Tauturu Ia Na, qui oeuvrent auprès des malades polynésiens tout au long de l’année.

Il a ensuite évoqué la nomination, en février dernier, de Naea Bennett en tant que ministre de la Jeunesse et de la prévention contre la délinquance : “Quand je l’ai reçu pour le lui annoncer, je lui ai dit que la jeunesse était particulièrement importante à mes yeux car elle est en souffrance. Sachez que vous êtes prioritaires pour le gouvernement“.

(Crédit Photo : Présidence de la Polynésie française)



“Nous sommes heureux de vous accueillir à la Délégation car il est rare qu’on ait l’occasion de se rencontrer et d’échanger, a poursuivi Édouard Fritch. On ne prend pas suffisamment de temps pour venir à vous. Et si je vous le dis, c’est parce que j’ai moi aussi suivi de longues études et je sais que le contact avec des responsables, qu’ils soient politiques ou non d’ailleurs, est toujours une source de réconfort, surtout quand on est loin de son fenua“.