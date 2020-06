Ecoles : l’accès des parents réglementé, c’est l’incompréhension

Incompréhension de certains parents d’élèves de l’école To’ata mercredi matin. Depuis le début de la semaine, ils ne sont plus autorisés à entrer dans la cour après 7h20 : « Le portail est fermé, il est verrouillé à partir de 7 h 20 jusqu’à 7h30, nous n’avons plus le droit de rentrer et d’accompagner nos enfants dans les murs de l’école. Nous ne savons pas pour quelle raison. Aucune disposition réglementaire n’a été approuvée en concertation avec les parents d’élèves au conseil d’école. Ce qui fait qu’il s’agit aujourd’hui d’un abus de pouvoir de la part de l’inspectrice de l’éducation qui aujourd’hui ne s’appui sur aucune circulaire ministérielle pour venir interdire l’accès des écoles aux parents. Nous sommes révoltés », déclare le président de la Fédération des associations de parents d’élèves, Tepunaui Snow.

L’inspectrice de l’éducation nationale en charge de la circonscription de Papeete et Pirae, Corinne Grasset, a souhaité apporter des précisions. Suite à la crise sanitaire et au confinement, les chefs d’établissements ont simplement voulu appliquer strictement le règlement pour optimiser les temps d’apprentissage. À partir de 7h20 les élèves doivent se rendre en classe pour impérativement commencer les cours à 7h30 : « Les directeurs, dans leur conscience professionnelle, et l’efficacité qu’ils ont au quotidien, finalement, réinterrogent les fonctionnements pour qu’on optimise la sécurité, ces temps d’apprentissage et véritablement on ne peut que les remercier, remercier les enseignants d’être dans ce professionnalisme. »

À la fin des cours, les parents peuvent entrer dans l’enceinte de l’école pour attendre leurs enfants. Pour des raisons de sécurité.