École Montessori : quelles activités parascolaires ?

Pelouse synthétique, parcours d’échasse ou encore terrain de basket-ball, plusieurs enfants passent une partie de leurs vacances dans une école transformée en centre aéré.

Ils s’amusent et développent leur imaginaire avec des activités collectives ou encore des jeux manuels. Ils ont par exemple conçu une horloge humaine dont ils articulent eux-mêmes les mécanismes. Un procédé qui favorise le travail en équipe.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Cet établissement est régi par la philosophie de Maria Montessori, une pédagogie qui suit le rythme des élèves. La direction offre un environnement nécessaire à son éveil et c’est l’enfant qui décide lui-même de quand est-ce qu’il veut apprendre.

“La méthode Montessori est une méthode connue partout dans le monde. C’est une méthode d’éducation active où l’enfant est complètement preneur de son apprentissage. Toute la classe est installée avec le matériel et les enfants vont vers le matériel avec lequel ils ont envie de travailler. C’est 20 élèves par classe pour deux adultes : un éducateur et son assistant. Tout le bénéfice de cette école et de cette méthode, c’est que l’enfant apprend à son rythme” explique Véronique Richardson, directrice du centre de vacances.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Pendant les vacances, 24 personnes s’occupent de la soixantaine d’enfants inscrits dans ce centre. Les plus jeunes ont à peine 11 mois et les plus âgés 12 ans. “La méthode Montessori parle de la motricité fine, donc ils travaillent plus les doigts etc. On va au rythme des enfants parce que c’est très important de ne pas trop les frustrer. L’objectif premier pour nous, c’est de faire avancer l’enfant dans son autonomie : pouvoir aller chercher à boire, pouvoir aller chercher son sac, pouvoir mettre ses chaussures tout seul…” nous dit Annie Ebera, assistante Montessori diplômée.

En temps scolaire, l’école comprend 5 classes, de la prématernelle au CE2. Elle reprendra son fonctionnement normal dès la semaine prochaine, pour la rentrée.