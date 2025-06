Eau potable : Papeete mise sur Vai’ete pour faire changer les habitudes

“100% potable, partout, dans n’importe quel robinet de la ville, que ce soit au restaurant, à la maison, dans un jardin, au lavabo, c’est de l’eau potable que nous distribuons à tous nos usagers« , insiste Rémy Brillant, directeur général des services de Papeete.

Pour appuyer cette démarche, la ville a décidé de donner un nom à cette eau : « Vai’ete ». Une manière de rompre avec l’image souvent négative de l’eau du robinet, encore perçue par certains comme moins fiable. « Ce n’est pas anodin, Vai’ete, c’est aussi raconter une histoire, celle de Papeete et de son eau« . Le mot Vai’ete évoque quelque chose de familier et rassurant, souligne Rémy Brillant.

L’enjeu est aussi économique. Consommer l’eau du robinet revient nettement moins cher. Pour le prix d’une bouteille d’un litre (minimum 60 F), il est possible de remplir 1 500 bouteilles au robinet. Un foyer de quatre personnes consomme en moyenne 240 bouteilles d’un litre par mois. Le passage à l’eau du robinet signifie donc des économies conséquentes.

L’aspect environnemental n’est pas négligé non plus. Moins de bouteilles en plastique achetées, c’est aussi moins de déchets à gérer. « C’est agir pour notre environnement, c’est moins de plastique distribué et consommé« , rappelle la municipalité.

Malgré la qualité reconnue du réseau, la méfiance persiste. Plus de 150 prélèvements sont réalisés chaque année par la Polynésienne des eaux, avec près de 2 000 paramètres de potabilité vérifiée. L’eau provient de la vallée de Fautaua, une ressource puisée dans le sol et la roche, réputée pour sa pureté naturelle, selon l’opérateur.

Le défi pour la commune est autant culturel que technique, car la réticence à consommer l’eau du robinet semble davantage liée aux habitudes qu’à des faits objectifs. « Je pense qu’il y a encore des freins, peut-être psychologiques. On préfère acheter de l’eau en bouteille« , constate Remy Brillant. Avec Vai’ete, la ville de Papeete espère enfin faire changer les mentalités et inscrire l’eau du robinet dans les gestes quotidiens des habitants.