Du sel, made in Rangiroa

Un sel produit localement, de façon artisanale, au secteur, loin du village… « Je fais pomper de l’eau de mer dans des bassins. j’ai 6 bassins où je mets à peu près 500 litres d’eau. Il me faut entre 15 et 30 jours. Tout dépend du temps qu’on a. Et au bout de 15 jours, il y a la récolte. Et la récolte ne se fait pas à n’importe quelle heure. La récolte se fait à des heures où le soleil tape. », explique Hélène Natua.

La petite entreprise produit aussi du sel aromatisé : citron, orange ou encore vin de Tahiti… « Les fruits sont des fruits locaux : tout ce qui est mangue, ananas, citron. On travaille en particulier avec de petits agriculteurs de Tahiti. »

Crédit Tahiti Nui Télévision

Depuis la crise liée à la covid, la productrice a vu ses ventes chuter. Les temps sont durs, mais elle ne baisse pas les bras. « Au début ça marchait bien mais depuis qu’il y a eu la covid, on a freiné la production, on a fermé le site de Pukapuka parce qu’il fallait qu’on vende le stock qu’il nous reste. »

La productrice a investi 5 millions de Fcfp. « On ne va pas baisser les bras, on va aller plus loin encore. »